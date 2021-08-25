وزير الخارجية السعودي يرأس وفد بلاده إلى قمة بغداد

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أكدت مصادر دبلوماسية في الرياض أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيرأس وفد بلاده إلى قمة بغداد لدول الجوار، السبت المقبل، نيابةً عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وأوضحت المصادر، أن عدداً من كبار المسؤولين السعوديين سيرافقون الوزير إلى العاصمة العراقية.

وفي الأيام الماضية، سلم العراق دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، والكويت، وإيران، وقطر، كما ستشارك فرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، واليابان.

وتأكدت مشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قمة بغداد.

وسيمثل روسيا في القمة سفيرها لدى العراق، فيما لم يعرف حتى الآن مستوى تمثيل الدول الأخرى، خاصة تركيا وإيران.

ويهدف المؤتمر إلى تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.

كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، خاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش.