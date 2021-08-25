شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يغادر المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.