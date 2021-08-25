صحة الرياض تواصل جولاتها لمتابعة اشتراطات الدخول لمقرات العمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ومتابعة مساعد المدير العام للموارد البشرية فهد المفيز، تواصل إدارة مراقبة انتظام دوام الموظفين بصحة الرياض تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة التزام منسوبيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واشتراطات الدخول لمرافقها من خلال ظهور حالة (محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي) عبر تطبيق توكلنا لكل موظف وموظفة.

جولات مستمرة:

وأوضح مدير إدارة مراقبة انتظام دوام الموظفين بصحة الرياض الأخصائي حسين عسيري، أن هذه الجولات مستمرة، وتهدف لقياس مدى التزام منسوبي صحة الرياض، بالاشتراطات الخاصة لدخول مقرات العمل، وتطبيق التعليمات الواردة في هذا الخصوص.

انتظام دوام الموظفين:

وأضاف العسيري أن إدارة مراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، ترتبط بمساعد المدير العام للموارد البشرية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، على أن يتم إسناد مراقبة انتظام دوام موظفي الجهاز والوحدات التابعة له إلى الإدارة العامة للموارد البشرية.



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