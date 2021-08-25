شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25
وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
حماية المدنيين:
وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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