وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. شارك الخبر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية