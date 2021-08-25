مدير جوازات نجران يتفقد سير العمل بإدارة شرورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد مدير جوازات نجران العميد سليمان بن محمد الخليل أمس، إدارة جوازات محافظة شرورة وجوازات مطار المحافظة وجوازات منفذ الوديعة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة ما تقدمه الجوازات من خدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

سير العمل:

وشملت جولة مدير جوازات نجران منفذ الوديعة اطلع خلالها على سير عمل إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة، كما شملت الجولة إدارة جوازات محافظة شرورة وما تقدمه من خدمات للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، فيما وقف على سير العمل بجوازات مطار محافظة شرورة، مطلعاً على الخدمات التي يقدمها قطاع الجوازات للمسافرين من خلال صالات القدوم والمغادرة بالمطار.

وفي نهاية الجولة حث العميد الخليل جميع العاملين بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقى الخدمات المقدمة من القطاع للمستفيدين.

شارك الخبر