السديس يوجه بتمديد مدة معرض أدوات غسل الكعبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرفة وإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على مقتنياته.

تميز المعرض:

وجاء هذا القرار لتميز المعرض ونجاحه في عرض مقتنيات غسل الكعبة المشرفة وإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه المعرض من مقتنيات قيمة والجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة والعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي توليها الدولة -رعاها الله -لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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