ضوابط جديدة لـ مصر للطيران بشأن الرحلات المتجهة إلى السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أعلنت مصر للطيران، الناقل الجوي الرسمي، نقل رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي، والمتجهة إلى المملكة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بالمطار بدلاً من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية.

تفاصيل بيان مصر للطيران:

وقالت الشركة إنه اعتباراً من 1 سبتمبر القادم، سيتم نقل رحلات المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 2021، علماً بأن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والقصيم).

متطلبات السفر:

وطالبت مصر للطيران عملاءها المسافرين والراغبين في السفر إلى المملكة، مراجعة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى السعودية، من خلال موقعها هنا.

السماح بعودة المقيمين المحصنين:

ويوم أمس صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

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