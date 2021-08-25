شابان ينقذان 13 من أسرة واحدة بعد احتراق منزلهم بالخرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الخرج

ضرب شابان من أبناء محافظة الخرج مثلًا في البطولة بعد تدخلهما في الوقت المناسب لإنقاذ أسرة جارهما البالغ عددها 13 فرداً بعدما نشب حريق في منزلهم مخاطرين بحياتهما.

تفاصيل الحادث:

وقال الشاب راكان المطيري في تصريحات إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إنه وأخاه متعب سمعا صوت صراخ أبناء جاره وبعد خروجهما وجدا الجار يقول إن منزله يحترق، مضيفاً أنه بادر بإبلاغ الدفاع المدني قبل أن يدخل مع أخيه إلى منزل جارهما لإنقاذ أسرته.

وتابع أن كل من كانوا في المنزل (نساء وأطفال) وعملوا على إخراجهم جميعاً، وأعاقهم الدخان الكثيف وكذلك سيدة مسنة كانت ممددة على سرير طبي، موضحاً أن النار كانت تحيط بالباب الوحيد الذي كان الخروج منه ممكناً، لكنهما على الرغم من ذلك تمكنا من حمل سرير المسنة والخروج بها، مبيناً أنه تعرض لحروق كبيرة في قدميه خلال تلك اللحظة.

إخراج الأسرة:

ولفت إلى أن عملية إخراج النساء والأطفال من المنزل استغرقت ما بين 5 إلى 7 دقائق قبل وصول رجال الدفاع المدني، مؤكداً أن ما قام به مع أخيه واجب تفرضه عليه الجيرة.

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