محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 11:51 AM مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً. الكلمات المفتاحية

، يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

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