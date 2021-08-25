محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم الدوسري، والدة كل من حمد الدوسري، وماجد الدوسري، ومبارك الدوسري، ومعاذ الدوسري، ومعاوية الدوسري. تتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء لأسرة الدوسري، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 11:48 AM "الدوسري" في ذمة الله "الدوسري" في ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم الدوسري، والدة كل من حمد الدوسري، وماجد الدوسري، ومبارك الدوسري، ومعاذ الدوسري، ومعاوية الدوسري. تتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء لأسرة الدوسري، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية ، "الدوسري" في ذمة الله ،

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