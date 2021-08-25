، الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - دوديـن: ستعلن الحكومة إجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة

قال وزيـر الـدولـة لشؤون الإعلام والاتصـال، في الأردن، صخـر دوديـن؛ إنه بناءً على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي، مع إذاعة "أمن إف إم"، ونقلتها وكالة "عمون"، أنه "بناءً على خطة الحكومة ستلغى كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل بسعة 100% باستثناء صالات الأفراح التي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%".

أشار الوزير إلى أن "الحركة الاقتصادية في يوليو الماضي وأغسطس الحالي، عادت بشكل أفضل وهناك كثير من المؤشرات يشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي".

ولفت دودين إلى أنه "في الأول من سبتمبر، سيعود مليونا طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية"، مشيراً إلى أن "أكثر من 80% من الكوادر التدريسية تلقوا المطعوم، فيما تلقى المطعوم من الفئة العمرية 12 -17 نحو 80 ألف متلقٍ، وفق "سبوتنك عربي".

وقال وزيـر الـدولـة لشـؤون الإعلام والاتصـال، إنه خلال اليومين المقبلين، ستعلن الحكومة إجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة.

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.