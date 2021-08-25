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توقّع المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان بعض السيول على جازان، وعسير، والباحة؛ تمتد حتى منطقة مكة المكرّمة، خاصة المرتفعات منها.
وأضاف العقيل؛ أن أمس شهد هطول أمطارٍ غزيرة على الطائف وجدة والعاصمة الرياض.
وحول درجات الحرارة، أكّد العقيل؛ استمرار الأجواء الحارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي، لافتاً إلى أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم وقت الظهيرة في المنطقة الشرقية "الدمام والأحساء" وفي حدود 46 درجة مئوية، وكذلك الرياض.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 11:19 AM
توقّع هطول أمطار غزيرة بمناطق عدة تؤدي إلى جريان السيول خاصة بالمرتفعات"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض
توقّع المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان بعض السيول على جازان، وعسير، والباحة؛ تمتد حتى منطقة مكة المكرّمة، خاصة المرتفعات منها.
وأضاف العقيل؛ أن أمس شهد هطول أمطارٍ غزيرة على الطائف وجدة والعاصمة الرياض.
وحول درجات الحرارة، أكّد العقيل؛ استمرار الأجواء الحارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي، لافتاً إلى أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم وقت الظهيرة في المنطقة الشرقية "الدمام والأحساء" وفي حدود 46 درجة مئوية، وكذلك الرياض.
، "العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض ،
المصدر : الخليج 365
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