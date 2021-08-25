شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تلزم مديري ووكلاء المدارس بالتدريس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن أهمية تدوير وكلاء المدرسة كل سنتين مع التزامهم بحضور الفصول مع المعلمين، وفيما يغطي مدير المدرسة ووكلاؤها النقص في التدريس عند الحاجة فقط، يكلف معلم بنصاب مخفض للقيام بمهام الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب.

وشملت الضوابط في حال عدم استحقاق المدرسة لمدير ووكلاء، يكلف أحد معلمي المدرسة للعمل مديرا للمدرسة بنصاب تدريسي مخفض (مادة واحدة) من تخصصه، بينما في حال استحقاق المدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع المهام ويتولى المدير جميع مهام وكيل المدرسة للشؤون التعليمية.

ويكلف معلم بنصاب مخفض للقيام بمهام الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن ( 100) طالب، فيما يتولى وكيل المدرسة مهام التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط، يكلف أحد معلمي مواد العلوم بمهام محضر المختبر بالمدارس الابتدائية والمدارس التي لا تستحق محضر مختبر في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويتم تدوير وكلاء المدرسة الواحدة فيما بينهم كل سنتين، فيما يلتزم الوكلاء بحضور دروس المعلمين وفق جدول يعتمده مدير المدرسة يقوم مدير المدرسة ووكلائها بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط، ويقوم مدير المدرسة بالتدريس بنصاب مخفض حسب الحاجة في مدارس التعليم المستمر التي يقل عدد فصولها عن ثلاثة فصول، وغيرها من الضوابط.