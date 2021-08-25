شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أجواء حارة نهارا تميل للاعتدال فجرا على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء 1443/1/17هـ، أجواء حارة نهاراً تميل للاعتدال فجرا على معظم المناطق.

وكشف عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاء من منطقة الرياض والإمارات وعمان واليمن.

وفي السياق نفسه، أشار إلى وجود رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض، لافتًا إلى أن الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة حيث وصلت نسبتها لـ 35% وشرقها وصل لـ 50% كأنها مدينة ساحلية.

بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50% لـ 80%.