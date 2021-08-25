شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين.

وقال ماجد الحقيل، أن نظام تصنيف المقاولين يستند على تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية، ليعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح المقاولين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصًا أكبر.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن أمس الثلاثاء، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على نظام تصنيف المقاولين.

ويساعد نظام تصنيف المقاولين على تنمية الأعمال وتعزيز التنافسية في تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، فيما يعتمد نظام تصنيف المقاولين الجديد على: التقييم الفني ويشمل التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، سنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، مستوى الأجور للعاملين، نسبة التوطين، نسبة السعوديات العاملات بالمنشأة.

ويضم النظام الحوكمة الإدارية، إدارة المخاطر، مصادر دخل المنشأة، الأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، نشر تقارير الأداء الدورية، فيما يستهدف نظام التصنيف الجديد 7قطاعات: قطاع التشييد والبناء، قطاع التشغيل والصيانة والخدمات، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع التطوير العقاري، قطاع المعارض والمؤتمرات، قطاع المنشآت الاستشارية الهندسية، قطاع التغذية والإعاشة.