شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح اجراءات يجب اتخاذها عند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من قبل المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق.

وأكدت النيابة أنه يجب أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال.

ويمكن للمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود ثم يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.