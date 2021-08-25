سرقوا 580 رأسًا من الماشية.. الإطاحة بـ4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بأربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة والطائف ومكة المكرمة، تمثلت في سرقة (580) رأسًا من الماشية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.