محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 10:22 AM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

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