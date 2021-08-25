محمد بن مسعود - الدمام - 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 10:19 AM "الحميدي" يحصل على الماجستير من جامعة الملك خالد "الحميدي" يحصل على الماجستير من جامعة الملك خالد حصل الحميدي سعود المهلكي، على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد بتقدير عام "ممتاز" مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الأعمال/ الأكاديمي. الكلمات المفتاحية ، "الحميدي" يحصل على الماجستير من جامعة الملك خالد ،

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