«شرطة الرياض» تُطيح بمواطن و4 مقيمين اعتدوا على شخص وسرقوا هاتفه

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن و4 مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.