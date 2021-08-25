السعودية | كفى و “الرياضة” توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات السموم

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وقّعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة، بهدف تنفيذ برامج تثقيفية صحية توعّي بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، عبر عرض مواد توعوية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة.

وستقوم كفى وفق عقد الشراكة بإعداد الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات، التي تقيمها الوزارة داخل وخارج الملاعب الرياضية في المحافظة، وتوفير العيادات المتنقلة قبل المباريات للراغبين في الإقلاع عن التدخين كخدمة اجتماعية، يصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية.