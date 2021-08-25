محمد بن مسعود - الدمام - قال: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء -بإذن الله- أجواءً حارة نهاراً تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن. وتابع: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض. وقال: فجر اليوم الأربعاء الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة، حيث وصلت نسبتها إلى 35%، وشرقها وصل إلى 50%؛ كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50 و80%.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:48 AM قال: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء -بإذن الله- أجواءً حارة نهاراً تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن. وتابع: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض. وقال: فجر اليوم الأربعاء الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة، حيث وصلت نسبتها إلى 35%، وشرقها وصل إلى 50%؛ كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50 و80%. الكلمات المفتاحية

، رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء ،

المصدر : الخليج 365

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