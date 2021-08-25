محمد بن مسعود - الدمام - يأتي ذلك لإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه من مقتنيات قيّمة وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرّفة، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على مقتنياته. جاء هذا القرار لتميُّز المعرض ونجاحه في عرض مقتنيات غسل الكعبة المشرّفة وإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه المعرض من مقتنيات قيّمة، والجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة، والعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:46 AM يأتي ذلك لإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه من مقتنيات قيّمة نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرّفة، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على مقتنياته. جاء هذا القرار لتميُّز المعرض ونجاحه في عرض مقتنيات غسل الكعبة المشرّفة وإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه المعرض من مقتنيات قيّمة، والجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة، والعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. الكلمات المفتاحية ، نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة ،

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