محمد بن مسعود - الدمام - متوقف منذ أغسطس الماضي بعد ظهور بؤرة لكورونا رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على مرفأ "نينغبو تشوشان"؛ أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسة المتوقف جزئياً منذ شهر أغسطس الماضي، بعد ظهور بؤرة فيروس كورونا كوفيد-19. ونقلت مصادر إعلامية عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ الواقع على بُعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي سترفع اليوم، على أن تستأنف نشاطها تدريجياً حتى تعود للعمل بكامل طاقتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:55 AM متوقف منذ أغسطس الماضي بعد ظهور بؤرة لكورونا الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على مرفأ "نينغبو تشوشان"؛ أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسة المتوقف جزئياً منذ شهر أغسطس الماضي، بعد ظهور بؤرة فيروس كورونا كوفيد-19. ونقلت مصادر إعلامية عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ الواقع على بُعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي سترفع اليوم، على أن تستأنف نشاطها تدريجياً حتى تعود للعمل بكامل طاقتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365