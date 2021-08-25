محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:34 AM خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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