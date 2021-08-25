، الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفثيس؛ ارتفاع العمليات الإنسانية والمساعدات عبر الحدود، مع مواصلة الأمم المتحدة إحراز تقدم مع الشركاء لزيادة المساعدة عبر الخطوط.
وأشار غريفيثس، في إحاطته أمام مجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة لبحث آخر التطورات الإنسانية في سوريا، إلى أن الأعمال العدائية المستمرة في سوريا والأزمة الاقتصادية ونقص المياه، وجائحة كوفيد-19 تدفع بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء، مضيفاً أنه بعد 10 سنوات من النزاع، لا يزال المدنيون في جميع أنحاء سوريا يتحمّلون مصاعب خطيرة استمرت لفترة طويلة.
ولفت الانتباه إلى أن التصاعد في الغارات الجوية والقصف في شمال غرب البلاد تسبّبا في مقتل 53 مدنياً في يونيو ويوليو، وتدمير البنية التحتية، ونزوح أكثر من 20 ألف شخص، مفيداً بأن هذه أكبر عملية نزوح منذ وقف إطلاق النار المعلن عنه في مارس 2020، داعياً إلى إحراز مزيدٍ من التقدم، لتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار نمو الاحتياجات الإنسانية.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:26 AM
قالت: الغارات الجوية والقصف شمال غرب البلاد تسبّبا في مقتل 53 مدنياً ونزوح 20 ألف شخصالأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا
أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفثيس؛ ارتفاع العمليات الإنسانية والمساعدات عبر الحدود، مع مواصلة الأمم المتحدة إحراز تقدم مع الشركاء لزيادة المساعدة عبر الخطوط.
وأشار غريفيثس، في إحاطته أمام مجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة لبحث آخر التطورات الإنسانية في سوريا، إلى أن الأعمال العدائية المستمرة في سوريا والأزمة الاقتصادية ونقص المياه، وجائحة كوفيد-19 تدفع بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء، مضيفاً أنه بعد 10 سنوات من النزاع، لا يزال المدنيون في جميع أنحاء سوريا يتحمّلون مصاعب خطيرة استمرت لفترة طويلة.
ولفت الانتباه إلى أن التصاعد في الغارات الجوية والقصف في شمال غرب البلاد تسبّبا في مقتل 53 مدنياً في يونيو ويوليو، وتدمير البنية التحتية، ونزوح أكثر من 20 ألف شخص، مفيداً بأن هذه أكبر عملية نزوح منذ وقف إطلاق النار المعلن عنه في مارس 2020، داعياً إلى إحراز مزيدٍ من التقدم، لتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار نمو الاحتياجات الإنسانية.
، الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.