شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عضوة بـ"مكافحة التستر" توضح الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت عضوة اللجنة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، اليوم الأربعاء، أبرز الأنشطة التي تكثر فيها عمليات التستر التجاري.

وقالت لـ قناة "الإخبارية"، اليوم أن الاشتراطات لأربعة أنشطة يغلب عليها طابع التستر التجاري مثل ورش السيارات، ومواد البناء، ومعدات بيع وتأجير معدات البناء، وقطع الغيار.

وأضافت أنه جرى تطوير هذه الاشتراطات بالتعاون مع المستثمرين أنفسهم عن طريق التنسيق والتعاون مع مجلس الغرف والأمانات بعد انعقاد 400 ورشة عمل.

وتابعت أنه تم التعاون بين 11 جهة حكومية لمكافحة التسر التجاري، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرات وبرامج لتضيق الخناق على المتسترين والحد من الغش التجاري.