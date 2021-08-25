شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تسمح لطلاب المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، السماح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

وشددت الوزارة على الطلاب والطالبات عدم استخدام هواتفهم داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.

ويأتي ذلك بعد اعتماد الوزارة الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية".

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