نشرة أخبار «عاجل»..12 قرارا جديدا لمجلس الوزراء.. وإعلان ضوابط تشغيل المدارس

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها ضوابط ونماذج «التعليم» لعودة الدراسة و12 قرارا جديدا لمجلس الوزراء، والسماح بعودة المقيمين المحصنين في المملكة من الدول المعلق القدوم منها.



النيابة العامة توضح آلية «فتح محضر» عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق

أوضحت النيابة العامة، آلية فتح محضر، عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق، مشيرة إلى أنه يتم كتابة اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم -إن وجد- وكل من حضر من أطراف القضية.



تعميم من التعليم للإدارات حول مواعيد الدراسة الحضورية والمنصات عن بعد

أصدرت وزارة التعليم اليوم تعميماً لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، متضمناً الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:

: تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية (من الساعة ٣:٣٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠مساءً)، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (٧٠٪؜) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه- الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م أيهما أسبق.



التعليم تعلن النماذج التشغيلية لاستئناف الدراسة عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية

اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة وقاية.



الدفاع المدني ينبه لهطول أمطار وأتربة مثارة على 3 مناطق

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إلى أتربة مثارة وهطول أمطار على 3 مناطق بالمملكة، وذلك بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.



وزارة التعليم تعتمد الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد

اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية".

السماح بعودة المقيمين المحصنين في المملكة من الدول المعلق القدوم منها

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنَّه تمَّ السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

12 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. أبرزها تعديل نظام وثائق السفر

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.

محافظ «هيئة الزكاة والضريبة» يطلق هوية مشروع فاتورة

أعلن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، إطلاق هوية مشروع فاتورة لتكون امتدادًا لمشاريع التحول الرقمي التي تشهدها المملكة.

الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

بالفيديو.. جوميز يبعث رسالة مؤثرة تثير الجدل في مدرج الهلال

أبدى الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، سعادةً غامرةً بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الانتقال إلى صفوف الزعيم، معتبرًا أن العيش في المملكة العربية السعودية شكَّل قصة رائعة في حياته.