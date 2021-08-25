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الرياض: القبض على 5 ضربوا شخصا وسرقوا هاتفه

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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