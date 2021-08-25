شكرا لقرائتكم خبر عن «المراجعين الداخليين» تبحث تشكيل لجنة للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعه السابع للدورة الثالثة أمس، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية د.حسام العنقري، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر الديوان بالرياض.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي، توصيات الاجتماع السابق لمجلس إدارة الجمعية وأبرز المستجدات حولها، إضافةً إلى الوضع المالي للنصف الأول من عام 2021م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.

كما ناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من بينها تشكيل لجنة للاستثمار، ولجنة من ممثلي الجامعات السعودية، إلى جانب عددٍ من القرارات ومنها تشكيل إدارة قانونية وإدارة للشراكات في الجمعية.