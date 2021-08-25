شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف الإسلامي» يبحث التعاون مع أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي أمس، سفير جمهورية أوغندا لدى المملكة ايزاك سيبولمي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية أوغندا.

واستمع السفير خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة «الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري»، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.