شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار قواعد الإعفاء في «مكافحة التستر».. وتصنيف المقاولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قر مجلس الوزراء على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر. كما أقر تعديل الفقرة «د» من المادة «4» من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 9» وتاريخ 24/ 3/ 1397 هـ، ليكون سن قبول المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عاما.

ووافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله»، خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، على نظام تصنيف المقاولين. فيما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

تعديلات على «التحكيم» و«مراقبة التأمين التعاوني» و«وثائق السفر»

أقر مجلس الوزراء حذف الفقرة «1» من المادة «الرابعة والعشرين» من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 34» وتاريخ 24/ 5/ 1433 هـ، المتعلقة بإبرام عقد مستقل مع المحكم توضح فيه أتعابه. كما أقر تعديل المواد «الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين» من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على النحو الوارد في القرار. إضافة إلى تعديل نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 24» وتاريخ 28/ 5/ 1421 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تعزيز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية

استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات بين المملكة وعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.

التأكيد على دعم تونس صحيا

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وما اشتمل عليه من تأكيده - رعاه الله - حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

موقف ثابت لإحلال السلام بأفغانستان

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالإنابة د. عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجددا موقف المملكة الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، من أهمية تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، ومساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار فيها.

تسخير الإمكانات لانتظام الدراسة

بحث مجلس الوزراء، الاستعدادات لعودة التعليم حضوريا للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات وترتيبات تكفل - بإذن الله - سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب وأسرهم ومجتمعهم، وتسخير الإمكانات كافة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتحقيق عودة آمنة في مرافقها، والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.

تسارع وتيرة التحصين ضد كورونا

استعرض مجلس الوزراء أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، مع تجاوز المملكة مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية، بالاستمرار في إعطاء اللقاحات وتسارع وتيرة التحصين في جميع المناطق، والتحسن الملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية، ورفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وعودة استقبال السياح من خارج المملكة.

اتفاقية مقر أممية لتنسيق الشؤون الإنسانية

فوض مجلس الوزراء، صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم ثقافي وفضائي مع بريطانيا

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض المجلس، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون مع كوريا بشأن رؤية 2030

وافق مجلس الوزراء على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية - الكورية «2030».

شمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الإلزامي

وافق مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة.

استحداث مسمى «إدارة المواد الكيميائية»

أقر مجلس الوزراء تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 16/ 6/ 1427 هـ، ليكون «نظام إدارة المواد الكيميائية»، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام، وذلك على النحو الوارد في القرار.

3 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية، والتعليم، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة «الرابعة عشرة».. وتهنئ اليوم المترقين وهم: فواز بن ذعار بن ملفي العتيبي إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالمحكمة العليا، ومحمد بن عزيز بن مصطفى آل عزيز إلى وظيفة «مستشار بيئي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومحمد بن مطرب بن محمد الكثيري إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة منطقة المدينة المنورة، ومها بنت عبدالله بن صالح المقرني إلى وظيفة «مستشار أول» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفواز بن عبدالله بن غانم الغانم إلى وظيفة «مستشار أول» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.