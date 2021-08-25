شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث المستجدات مع مبعوث الرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومناقشة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى التقى سمو نائب وزير الدفاع أمس رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، وبحثا برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وسبل تطويرها في إطار الشراكة بين البلدين الصديقين.

وكان سموه قد التقى وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو وناقشا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، والسعي المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، كما وقع سموه مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.