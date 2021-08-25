شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة «العقارات» إلى حساب المنشآت عبر «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت وزارة العدل خدمة «حساب المنشآت» التي تم إطلاقها مؤخرًا دعماً لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ، وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة وخصوصاً القطاع الاقتصادي. وبينت أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة الاطلاع على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر البوابة يتم عن طريق ممثل رئيسي ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي، حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.