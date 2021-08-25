شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: دعم سخي لتطوير مهارات الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله - لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

واطلع سموه خلال استقبال، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك محمد الشهري، في مكتبه بالإمارة أمس، على تقرير عن إنجازات فروع «هدف» بالمنطقة للفترة الماضية، مستمعا لشرح من مدير الفرع بتبوك عن برامج ومشروعات ومبادرات «هدف» لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.