شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «شؤون الدول الأفريقية» يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل قطان للرئيس هاكيندي هيشيليما تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.