شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي ين «الغطاء النباتي» وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس في مقره بالرياض مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ممثلة لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية بهدف التعاون في تطوير وتنمية مواقع الغطاء النباتي داخل المحميات التابعة للهيئة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن المركز الرئيس التنفيذي د. خالد العبدالقادر، وعن الهيئة الرئيس التنفيذي د. طلال الحريقي إلى التعاون في الدعم الفني والعلمي لتمكين هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين، والمساعدة في ربط المحميتين بالجهات والمنظمات العالمية وتسهيل اعتمادهما إقليميا وعالميا.

اكد الرئيس التنفيذي للمركز أن المذكرة تستهدف المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي داخل المحميات وإثراء التنوع النباتي عبر مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة «2030».

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بأن المذكرة تتضمن التعاون في استزراع الأشجار المحلية والنباتات البرية بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وإنشاء مشتل بكل محمية، والتعاون في دراسات الغطاء النباتي والدراسات الاجتماعية، والمساهمة في التوعية الاجتماعية والتنمية البيئية.