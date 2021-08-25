شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الأدلة والنماذج التشغيلية للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية «الإصدار الأول» للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة «وقاية»، الجمعة الماضية.

واشتمل الدليلان الإشرافي والمدرسي على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية؛ وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضورياً وعن بُعد، كما تضمّنا الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية، والتأكد من الوضع الصحي وتطبيق السيناريوهات المخصصة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، إلى جانب اللجان المشكلة في إدارات التعليم للعودة للمدارس، وتشمل لجاناً إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، إضافة إلى التنظيمات والترتيبات اللازمة لاستئناف التعليم، وسيناريوهات استئناف الدراسة عن بُعد وحضورياً، ومستويات النماذج التشغيلية ومتطلبات تنفيذها، وكذلك المهام والمسؤوليات في كل مستوى.

وأصدرت وزارة التعليم، أمس، تعميماً لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، متضمناً الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي: ​أولاً: تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية «من الساعة 3:30 مساءً إلى الساعة 7:00مساءً»، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70 ٪ من السكان أو تاريخ 24/03/1443هـ الموافق 30/10/2021 أيهما أسبق.

ثانياً: تكون الدراسة حضورياً وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية «من الفئات العمرية 12 عاماً فأكثر» مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيّباً حتى استكمال التحصين بجرعتين.

ثالثاً: تطبيق ما جاء في الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي «الإصدار الأول» وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة لعام 1443هـ وآليات تفعيل نماذج التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.