شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 83 % من منسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف د. غازي العتيبي عن الوصول إلى تحصين 83 %، من منسوبي الجامعة بجرعتين، متوقعا الوصول إلى النسبة الكاملة مع بداية العام الدراسي الأسبوع المقبل.

وقدم العتيبي، خلال زيارته مركز اللقاحات التابع للجامعة في المدينة الطبية الأكاديمية، أمس الأول، شكره وتقديره وعظيم امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، -يحفظهما الله-، على الجهود الاستثنائية التي تنفذها الدولة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم في ظل هذه الجائحة، ومنها توفير لقاح كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مما مكن الجامعة من الوصول إلى نسبة تحصين عالية لمنسوبيها.

كما ثمّن متابعة وحرص صاحب السمو الملكي أَمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- وتوجيههما بتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها.

وأضاف إننا كما نقدر عالياً التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قبل وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، لجميع الإجراءات التي تقوم بها الجامعة لضمان عودة آمنة للدراسة حضورياً، ودعمه اللامحدود للجامعة.

وأوضح العتيبي أن مركز اللقاحات في الجامعة يقدم 1500 جرعة تطعيم يومياً، والمركز مفتوح يومياً طوال أيام الأسبوع لخدمة منسوبي الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمقيمين، إذ إن نظام المواعيد يمنح أولوية في تحديد موعد لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين في نفس اليوم أو اليوم التالي بأقصى.

وشدد العتيبي على أهمية التحصين بجرعتين وأنه شرط أساسي لدخول مقرات الجامعة، مشيرا إلى أن الطلاب غير المحصنين بجرعتين لن يسمح لهم بتسجيل المقررات ودخول الجامعة، وسوف يعتبر وضعهم الأكاديمي منقطعا أو منسحبا، وكذلك لن يسمح لأعضاء هيئة التدريس غير المحصنين بدخول الجامعة، وسوف يحتسب عدم حضورهم غيابا بعذر لا يستحق عنه راتباً، فيما سيتم التعامل مع الموظفين غير المحصنين بجرعتين وفقاً للتنظيم المعتمد من وزارة الموارد البشرية.