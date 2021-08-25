شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 353 حالة.. منحنى إصابات كورونا يواصل الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات. وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 353 حالة مؤكدة، وتعافي 456، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4377 حالة منها 1108حالات حرجة. وبيَّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 542707 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 529833 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 8497 حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.