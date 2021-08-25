شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الصحافة باقية ومتطورة.. والمصداقية ضرورة لوسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تبذله الصحافة من جهود؛ لإيصال الحقيقة للمجتمع، مشددًا على أهمية ألا تطغى ثقافة السبق الصحفي على جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته ورصانته، مع الحرص على الموازنة بين مفاهيم جذب القراء، من خلال العناوين المشوّقة والمهنية الإعلامية أثناء نقل الأخبار، والموضوعية والمصداقية في الطرح الإعلامي.

وقال سموه: «من المهم الحرص على عدم التسرع في نشر الأخبار المثيرة للجدل دون التأكد من المعلومة، واستكمال كافة بيانات ومحاور المحتوى المقدم، بحيث يشمل كافة الآراء، حتى لا نصل لمحتوى مضر للوطن والمجتمع، خاصة أن الفضاء الإعلامي لم يعُد مقيدًا بمساحة جغرافية محددة، بل أصبح يصل لآفاق واسعة على مستوى العالم، ويمكن أن يفسر ويتم تأويله بطريقة لا يقصدها صانع المحتوى».

وأوضح سموه أن الإعلام السعودي تميز في مختلف المجالات ويسير بخطى ثابتة مع أجل خدمة الوطن والمجتمع وقبلها خدمة التوجهات التي تنتهجها القيادة - يحفظها الله - في التنمية والمنجزات ورسم صورة ذهنية مميزة عن هذه البلاد، قائلًا: «كل الشكر لكافة المسؤولين في وزارة الاعلام والجهات التشريعية المتخصصة على ما يقدم من تسهيلات ودعم للصحفيين».

وأضاف سموه: «مهنة الصحافة باقية ومتجددة ومتطورة مع الوقت، حتى لو اختلفت وتنوعت منصات النشر، وصحيفة عكاظ تعد من المنصات العريقة وخرّجت عددًا من الرموز المتميزة إعلاميًا، ونتمنى لها ولكافة الصحف ووسائل النشر السعودية كل تقدم وتميز ونجاح». جاء ذلك خلال استقبال سموه، منسوبي مكتب صحيفة «عكاظ» بالمنطقة الشرقية، يتقدمهم المشرف العام على المكتب الإقليمي للصحيفة بالمنطقة محمد الشهراني، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس. حضر الاستقبال كل مراسلي الصحيفة بمحافظة الجبيل محمد الزهراني، ومراسل الصحيفة بمحافظة حفر الباطن نايف الشريهي، ومراسل الصحيفة بمحافظة الأحساء عبدالله السلمان، ومراسل الصحيفة بالدمام عيسى الدوسري.