شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف مستفيد من «الأشعة» بمستشفيات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت صحة حفر الباطن، ممثلة بمستشفياتها، خدمة الأشعة لـ19.046 مستفيداً خلال شهر يوليو لعام 2021م، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد العام 8150، فيما بلغ مراجعي مستشفى حفر الباطن المركزي 6258.

ووصل عدد مراجعي مستشفى الولادة والأطفال 3804، وتجاوز عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى القيصومة العام 426، وبلغ مراجعي مركز طب الأسنان التخصصي 301، وتخطى عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى السعيرة العام 98؛ ليصل عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية 9 مراجعين.