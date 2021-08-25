شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 زيارة ميدانية للصيدليات والعيادات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 24 مخالفة، في 1300 زيارة، نفذها خلال النصف الأول من العام 2021م، ضمن الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات، والعيادات البيطرية الأهلية بالمنطقة الشرقية.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، أن قسم المنشآت البيطرية بالفرع نفذ خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 1300جولة تفتيشية ورقابية على الصيدليات والعيادات البيطرية الأهلية؛ للتأكد على مدى التزامها بالأنظمة والشروط المنظمة للعمل.

ولفت إلى أن عدد المنشآت البيطرية بالمنطقة الشرقية يبلغ 140 صيدلية بيطرية، تتوزع في محافظات «الأحساء، والقطيف، والجبيل، وحفر الباطن، وقرية العليا»، إضافة إلى 22 عيادة بيطرية، موضحا أن هذا القطاع آخذ في التزايد، نظرا لأهميته في تقديم الخدمات البيطرية لمربي الماشية في تقديم الأدوية المناسبة لهذه الحيوانات واللقاحات اللازمة لها، وكذلك المستلزمات الطبية.

وأشار م. المطيري إلى رصد 24 مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود ترخيص للصيدلية، أو عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة للطبيب البيطري الموجود، أو وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو بيع مبيدات حشرية محظورة.

وأكد استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على الصيدليات البيطرية طوال العام، وتطبيق الأنظمة على كل مَنْ يخالف أنظمة وشروط العمل.