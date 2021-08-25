شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة جذرية وخطوط عاكسة لرفع مستوى السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال صيانة السطح الأسفلتي على طريق «قرية العليا - السعيرة»، بطول 28 كيلو مترا، وتم إنجاز 12.5 كيلو متر منها، وجار العمل على استكمال المتبقي، وذلك ضمن أعمال الصيانة الجذرية للطرق.

وأنجز فرع النقل تنفيذ خطوط الدهانات المرورية العاكسة، عند مداخل ومخارج مدينة الدمام، على طريق «الرياض - الدمام» في الاتجاهين، ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق، إضافة إلى استمرار أعمال صيانة السطح الأسفلتي على طريق «الهفوف - حرض»، بطول 6 كيلو مترات، وتم إنجاز العمل في 4.5 كيلو متر منها، والعمل مستمر.

وضمن أعمال الصيانة الجذرية للطرق، واصل فرع النقل صيانة طبقات الأسفلت على طريق «الرياض - الدمام» السريع بطول 81.1 كيلو متر، وتم إنجاز 52.6 كيلو متر منها، وجار العمل على استكمال الباقي.

كان مدير فرع الوزارة بالمنطقة م. أحمد الغامدي، قد أكد بدء المرحلة الثالثة لصيانة طريق «الجبيل - الظهران»، التي تستمر حتى تاريخ 29 صفر 1443هـ، على أن تكون أعمال المرحلة الثالثة من تقاطع جسر النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وقال: سيكون الطريق المغلق إشارة تقاطع الشارع الخامس عشر، وستكون الطريق البديلة هي الوصول إلى الشارع الخامس عشر شرق الدوران، والعودة لطريق عمر بن الخطاب، ومن ثم النزول لطريق الجبيل والدخول للطريق، مشيرا إلى تنفيذ الإصلاحات على مراحل، وذلك للكثافة المرورية العالية على الطريق السريع الرئيسي، ويتم استخدام طرق الخدمة حينها.