شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لزراعة «المانجروف» في سواحل القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز أبحاث الثروة السمكية في محافظة القطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، حملة لزراعة نباتات المانجروف في سواحل المنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع م. عامر المطيري أن الحملة، التي تستمر إلى شهر أكتوبر 2021م، تستهدف تطوير تقنيات زراعة وإكثار نباتات المانجروف لما لها من دور في الحفاظ على الحياة البحرية ومساهمتها في تكاثر وحضانة الأسماك والروبيان والقشريات وحياة أنواع مختلفة من الطيور.

وأفاد بأن الحملة تتضمن جمع بذور المانجروف من الأشجار المتواجدة في ساحل تاروت وزراعتها في مشتل الوزارة ليتم تجهيزها وزراعتها في مواقع مختلفة من سواحل المنطقة.