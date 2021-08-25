، رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة مساء الثلاثاء بتغلبه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للدوري.
تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88 وأضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل جولة من النهاية.
ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 79 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير للدوري.
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة مساء الثلاثاء بتغلبه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للدوري.
تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88 وأضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل جولة من النهاية.
ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 79 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير للدوري.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:39 AM
توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة مساء الثلاثاء بتغلبه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للدوري.
تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88 وأضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل جولة من النهاية.
ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 79 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير للدوري.
، رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه ،
المصدر : الخليج 365
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