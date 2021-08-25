"تفكيك إخوان" السودان تكشف استيلاء "الكيزان" على أراض بعدة ولايات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول داخل لجنة إزالة تفكيك إخوان السودان استيلاء قيادات بتنظيم الإخوان على أراض بعدد من الولايات تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.

وقال المسؤول في تصريحات لـ ”الخليج 365” إن هناك تعديات على أراض للدولة من جانب قيادات النظام البائد بولايات النيل الأبيض، والجزيرة، وشمال كردفان، وسنار، والخرطوم.



وأضاف المسؤول إلى أن مراجعة اللجنة (٢٠٠) مشروع في قطاعات حيوية فضلا عن إنهاء خدمة عاملين في مؤسسات اتحادية خلال الأيام القادمة .

وكانت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان بصدد إصدار 200 قرار لاجتثاث عناصر التنظيم الإرهابي ،الذين يطلق عليهم الشعب السوداني الكيزان، من الخدمة المدنية والاقتصاد.

ويُطلق السودانيون على هذا النظام البائد مصطلح "الكيزان" نسبة إلى مقولة "الدين بحر ونحن كيزانه" التي يرجعها البعض إلى حسن الترابي في حين ينسبها آخرون لحسن البنا، والمراد بها أن الإخوان المسلمين هم تلك الكؤوس الغارفة من بحر الدين.

و"الكوز" هي كلمة عربية تعني الكوب أو الكأس، لكن نظرا لاقترانها بنظام البشير، أضحى مصطلح "كيزان" في السودان مرادفا للإجرام والفساد والنفاق الديني.

ويأتي ذلك بعد لحظات من إصدار البنك المركزي في السودان قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا بينهم عناصر بارزة بتنظيم الإخوان، متهمين بالإتجار في العملات والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال عضو لجنة تفكيك الإخوان السودانية وجدي صالح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، إن اللجنة تعكف على مراجعة 200 مشروع، وسترى النور تباعاً الفترة المقبلة.

وتابع أن القرارات المرتقبة بحق الإخوان ستشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية، وملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد أموال الشعب السوداني.

وكشف صالح عن رصدهم 90 حسابا مصرفيا تمارس أنشطة مشبوهة ومضاربات في العملات، وأوقفوا عددا من أصحابها ويجري التحقيق معهم.

وكان صالح وعد بنشر أسماء أصحاب هذه الحسابات الذين يعملون على تقويض "الفترة الانتقالية".

ولجنة تفكيك الإخوان جرى تشكيلها قبل أكثر من عام بموجب بنود الإعلان الدستوري المبرم بين شركاء الثورة العسكريين والمدنيين، لاجتثاث النظام الإرهابي، ومصادرة الأموال التي نهبها لصالح الدولة.

وسددت اللجنة، التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستوى السياسي والاقتصادي.