النيابة العامة توضح آلية «فتح محضر» عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت النيابة العامة، آلية فتح محضر، عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق، مشيرة إلى أنه يتم كتابة اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم -إن وجد- وكل من حضر من أطراف القضية.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُفتتح محضر التحقيق ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم -إن وجد- وكل من حضر من أطراف القضية».

وأضاف: «مكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه والتهمة المنسوبة إليه، وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، ويسوَّغ توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة».

وذكرت النيابة العامة أنه عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق، تتم كتابة ما يلي:

أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به.

تبليغه بالتهمة المنسوبة إليه.

إثبات في المحضر ما بيديه المتهم من أقوال.

للمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود.

توقيع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع، يثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.

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