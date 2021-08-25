تعميم من التعليم للإدارات حول مواعيد الدراسة الحضورية والمنصات عن بعد

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة التعليم اليوم تعميماً لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، متضمناً الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية (من الساعة ٣:٣٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠مساءً)، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (٧٠٪؜) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه- الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م أيهما أسبق.

ثانياً: تكون الدراسة حضورياً وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية (من الفئات العمرية ١٢ عاماً فأكثر) مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيّباً حتى استكمال التحصين بجرعتين.

ثالثاً: تطبيق ما جاء في الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي (الإصدار الأول) وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣هـ وآليات تفعيل نماذج التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.